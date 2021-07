Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Zeugenaufruf

Bundespolizei sucht nach Angriff auf 41-Jährigen nach Zeugen

Bild-Infos

Download

München (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (28. Juli) kam es am Bahnsteig des S-Bahnhaltepunktes München Marienplatz zu einem körperlichen Angriff auf einen 41-jährigen Mann. Der Täter ist bisher unbekannt. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 0:30 Uhr befand sich der in Pullach wohnende Mann mit seinem 38-jährigem Begleiter am S-Bahnsteig am Münchner Marienplatz, als er von einem Unbekannten gefragt wurde, ob er Geld wechseln kann. Als er dies verneinte, schlug und trat ihn der Unbekannte unvermittelt ins Gesicht, sodass der 41-Jährige zu Boden ging und anschließend ärztlich behandelt werden musste. Laut Zeugenaussagen konnte der gesamte Vorfall durch umstehende Passanten beobachtet und teilweise auch gefilmt werden.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: sehr schlank bis hager; 180 - 185 cm groß; 20-30 Jahre alt; südländisches Erscheinungsbild; spricht Deutsch mit Akzent; Kinn- und Oberlippenbart; schwarze, kurze Haare, die an den Seiten abrasiert sind; Der Mann trug zum Tatzeitpunkt weiße Badelatschen mit schwarzer Puma-Aufschrift und schwarzen Socken, sowie einen schwarzen Jogginganzug mit längs am Bein verlaufendem, weißen Muster.

Sachdienliche Hinweise sowie eventuelle Foto- oder Video-aufnahmen erbittet die Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-1111.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell