Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaustein - Betrunken mit dem Auto überschlagen

Relativ glimpflich verlief ein Verkehrsunfall am Freitagabend in Blaustein-Herrlingen.

Ulm (ots)

Ein 21jähriger Mann fuhr kurz vor 23 Uhr mit seinem VW in Herrlingen die Weiherstraße in Fahrrichtung Blaustein. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Straße ab. Im weiteren Verlauf geriet er mit seinem Auto auf den Grünstreifen. Dabei überschlägt sich der VW und kommt schließlich auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen konnten das total beschädigte Auto unverletzt verlassen. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer des VW deutlich betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Gegen ihn wird jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Rainer Strobl) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2035915)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell