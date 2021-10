Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Lkw in Flammen

Unklar ist die Ursache eines Brandes von Freitag in Obersulmetingen.

Kurz nach 3 Uhr rief eine Zeugin die Einsatzkräfte, weil in der Straße Im Schloßgarten ein Pritschenwagen brannte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Das Führerhaus brannte vollständig aus. Den Sachschaden an dem Citroen schätzt die Polizei auf ungefähr 20.000 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach der Brandursache auf und sicherte Spuren. Sie kann nicht ausschließen, dass ein Unbekannter das Feuer gelegt hat. Bei ihren Ermittlungen benötigt die Polizei auch die Unterstützung der Bevölkerung. Deshalb fragt sie:

- Wer hat das Fahrzeug zwischen 23 und 3 Uhr Im Schloßgarten an der Einmündung Thalenweg stehen sehen? - Wer hat in dieser Zeit Personen an dem Fahrzeug gesehen? - Wer hat in dieser Zeit verdächtige Geräusche gehört? - Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Laupheim (07392/96300) zu melden.

