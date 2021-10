Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - VW Bus rammt BMW

Drei Verletzte sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls von Donnerstag in Geislingen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 52-Jährige in der Längentalstraße in Richtung Heidenheim. Vermutlich aufgrund einer akut aufgetretenen Gesundheitsstörung kam die Lenkerin des VW Busses auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein 26-Jähriger mit seinem BMW unterwegs. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die 52-Jährige und die 6-jährige Mitfahrerin trugen bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Sie kamen, wie auch der leicht verletzte BMW-Fahrer, in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 13.000 Euro.

