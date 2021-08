Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Rollerfahrer leicht verletzt

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Unfall, bei dem ein 30-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt wurde, kam es am 03.08.2021, gegen 17:15 Uhr, in der Kurze Straße. Der Rollerfahrer fuhr hinter dem Auto eines 28-Jährigen, als dieser nach rechts in eine Parklücke abgebogen sei. Es kam sodann zur Kollision durch die der 30-Jährige stürzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell