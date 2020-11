Polizei Paderborn

POL-PB: Kleinlaster streift Kleinwagen - Zeugen nach Unfall auf Frankfurter Weg gesucht

PaderbornPaderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall auf dem Frankfurter Weg sucht die Polizei den Fahrer eines Kleinlasters und Unfallzeugen.

Am Mittwoch (25.11.2020) fuhr eine 18-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 16.55 Uhr auf dem Frankfurter Weg in Richtung Heinz-Nixdorf-Ring. Kurz nach der Einmündung Grüner Weg hielt sie auf dem rechten Fahrstreifen an, um nach links auf der Straße zu wenden. Dabei kam es zur Kollision mit einem weißen Kleinlasters, der in die gleiche Richtung fuhr. Der Kleinlaster streifte den Hyundai und fuhr weiter. Über die kleine Ladefläche des Pritschenwagens war ein grünes Netz gespannt. Der Fahrer des Kleinlasters sowie Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05251/3060 beim Verkehrskommissariat zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell