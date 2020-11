Polizei Paderborn

POL-PB: Auf unbeleuchteten Lkw-Anhänger aufgefahren

Lichtenau-HakenbergLichtenau-Hakenberg (ots)

(mb) Auf der Kreisstraße 12 ist am Dienstagabend ein Autofahrer mit einem verbotswidrig abgestellten Lkw-Anhänger kollidiert und schwer verletzt worden.

Ein Lastwagenfahrer hatte den nicht beladenen 20-Tonnen-Anhänger für Abrollmulden verbotswidrig außerhalb geschlossener Ortschaften auf der K12 abgestellt, um mit dem Lkw ohne Anhänger in einer Seitenstraße Ladetätigkeiten durchzuführen. Gegen 19.55 Uhr fuhr ein 28-jähriger VW-Touranfahrer auf der Kreisstraße von Hakenberg in Richtung Lichtenau und erkannte den unbeleuchteten Anhänger zu spät. Er prallte gegen das Heck und wurde auf einen Acker geschleudert. Das Auto blieb mit Totalschaden liegen. Der 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Die K12 war im Bereich der Unfallstelle bis 22.30 Uhr gesperrt. Gegen den Lkw-Fahrer wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung erstattet.

