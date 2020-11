Polizei Paderborn

POL-PB: Lasermessung - 100 km/h auf Mastbruchstraße

Paderborn-Schloß NeuhausPaderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(mb) Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Paderborner Polizei ist ein 27-jähriger Seat-Fahrer am Montagnachmittag mit einem äußerst gefährlichen Rekord aufgefallen.

Der Mann fuhr gegen 15:20 Uhr auf der Mastbruchstraße von der Talle in Richtung Sennelager und wurde in Höhe des Deipenwegs vom Laserstrahl der Polizei erfasst. Er war innerorts mit einer Geschwindigkeit von 100 km/h statt der erlaubten 50 km/h unterwegs und wurde sofort gestoppt. Nur wenig weiter am Schatenweg liegen die Schulen rechts und links der Mastbruchstraße. Auf den 27-Jährigen kommen jetzt ein Bußgeld über 200 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot zu. Innerhalb einer Stunde stellte die Polizei elf weitere Geschwindigkeitsverstöße sowie einen Gurtverstoß fest und ahndete die Ordnungswidrigkeiten.

