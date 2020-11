Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 15. November 2020

WolfenbüttelWolfenbüttel (ots)

Kriminalitätslage:

Körperverletzungen im Stadtgebiet

1. Wolfenbüttel, Harztorwall, 14.11.2020, 17:00 Uhr 2. Wolfenbüttel, Neuer Weg, 15.11.2020, 02:05 Uhr

Zu zwei Körperverletzungedelikten kam es am Samstag und Sonntag im Stadtgebiet Wolfenbüttels.

Im ersten Fall gerieten am späten Nachmittag im Harztorwall ein 33-jähriger Mann aus Wolfenbüttel und ein 20-jähriger Mann aus Börßum zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf der ältere den jüngeren geohrfeigt haben soll. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Im zweiten Fall gerieten am frühen Sonntagmorgen in der Straße Neuer Weg zwei Männer bezüglich des Verhaltens im Straßenverkehr in einen verbalen Streit. Der männliche Beschuldigte soll das 19-jährige Opfer aus Schöppenstedt zunächst beleidigt und danach mit der flachen Hand in das Gesicht geschlagen haben. Im Anschluss habe ein weiterer männlicher Beschuldigter dem Opfer an den Haaren und am Kopf gezogen. Auch hier erlitt das Opfer leichte Verletzungen. Eine Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0 entgegen.

Verstöße gegen die aktuellen Corona-Vorschriften

1. Wolfenbüttel, Am Rehmanger, 13.11.2020, 17:50 Uhr 2. Wolfenbüttel, Siedlung, 14.11.2020, 18:40 Uhr

Im Rahmen von Hinweisen und Kontrollen musste die Polizei Wolfenbüttel am Samstagabend diverse Verstöße gegen die aktuell gültige Corona-Verordnung der Landesregierung feststellen.

In einem Fall trug ein 46-jähriger Mann aus Salzgitter während seines Aufenthaltes in einem Lebensmittelgeschäft in der Straße Am Rehmanger nicht die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung. Auf sein Fehlverhalten angesprochen zeigte sich der Betroffene uneinsichtig und zudem verbal aggressiv.

In einem weiteren Fall kam es in der Straße Siedlung zu einer Zusammenkunft von insgesamt acht Personen aus drei Haushalten, die miteinander eine Grillfeier abhielten. Auch hier zeigte sich der Hauseigentümer uneinsichtig.

Gegen alle betroffenen Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiterhin wurden Platzverweise gegen die Personen ausgesprochen, die sich unberechtigt bzw. widerrechtlich an den verschiedenen Örtlichkeiten aufhielten.

