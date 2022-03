POL-OG: Hohberg-Hofweier/BAB 5 - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall aufgrund verlorener Ladung

Steinach (ots) - Nach dem Diebstahlsversuch durch mehrere zum Teil Unbekannter in einem Baumarkt in der Straße "Strickerfeld" am Donnerstagabend, gelang es Einsatzkräften der Polizei die Tat zu unterbinden und einen Tatverdächtigen vorläufig festzunehmen. Gegen 21:25 Uhr bemerkte ein Sicherheitsdienst, dass sich eine Person am Bauzaun des Marktes aufhalten würde. Beim Eintreffen der alarmierten Streifenbesatzungen, ...

mehr