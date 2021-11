Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Dieb stiehlt VW Caravelle

Mönchengladbach (ots)

Am Sonntagabend hat ein bislang unbekannter Täter einen an der Straße "Kahle Heide" geparkten Volkswagen des Typs "Caravelle" gestohlen.

Das schwarze Fahrzeug mit Mönchengladbacher Kennzeichen hatten die Eigentümer am selben Tag (31.10.2021) in einer Hauseinfahrt abgestellt. Ersten Ermittlungen zufolge muss sich der Täter gegen 18.15 Uhr Zugang zu dem abgeschlossenen Fahrzeug verschafft haben, um es dann zu stehlen.

Die Polizei fragt: Wem ist in dem Bereich am Tattag eine verdächtige Person aufgefallen? Wem ist das Fahrzeug ggf. entgegen gekommen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell