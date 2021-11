Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am langen Wochenende kam es zu mehreren Einbrüchen im Stadtgebiet.

1. Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Sonntag, 31. Oktober, zwischen 4.30 und 20 Uhr Zutritt zu einem Haus am Kelzenberger Weg im Stadtteil Odenkirchen verschafft und diversen Schmuck gestohlen. Vermutlich gelangte der Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Haus. Schränke und Schubladen wurden durchwühlt.

2. Über ein auf Kipp stehendes Fenster in der oberen Etage verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Heinz-Ditgens-Straße im Stadtteil Eicken. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 31. Oktober, 18.30 Uhr und Montag, 1. November, 2.15 Uhr. Entwendet wurden zwei Schlüssel.

3. Allerheiligen, zwischen 17.45 und 20.30 Uhr haben bislang Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Hampesweg im Stadtteil Schelsen aufgehebelt. Sie durchsuchten offensichtlich mehrere Schränke und wurden vermutlich durch die Rückkehr der Bewohner gestört. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, in allen drei Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell