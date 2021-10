Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mehrere Tageswohnungseinbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in den Stadteilen Waldhausen, Gladbach und Venn zu Einbrüchen in Einfamilienhäusern. In allen Fällen gelangten die Täter über den rückwärtig gelegenen Garten und die Terrassentür in die Häuser. Entwendet wurden Bargeld sowie Schmuck. Hinweise an die Polizei Mönchengladbach können unter der 02161 290 gegeben werden.

