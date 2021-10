Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Pascal & Friends Benefiztour" - Team überreicht unglaubliche Spendensumme: 17.000 Euro für den guten Zweck!

Mönchengladbach (ots)

Wie bereits berichtet, haben sich vier Mönchengladbacher Polizisten in ihrer Freizeit und auf eigene Kosten für ein ganz besonderes Projekt auf den Weg gemacht: Am 19. August brachen sie morgens um sieben Uhr am westlichsten Zipfel Deutschlands in Isenbruch zu einer mehr als 750 Kilometer langen Nonstop-Fahrradtour auf. Nach sage und schreibe 48 Stunden auf dem Rad und ohne längere Pausen erreichten sie den östlichsten Zipfel Deutschlands in Görlitz.

Damit haben sie zum einen ihres mit nur 48 Jahren verstorbenen Kollegen Pascal gedacht. Ebenso am Herzen liegt ihnen aber auch der zweite Anlass ihrer langen Fahrt: Sie fuhren die gut 750 Kilometer als Benefiztour, um Spenden für zwei Organisationen zu sammeln. Dabei handelt es sich um die Elterninitiative Kinderkrebsklinik e.V. vom Universitätsklinikum Düsseldorf und die Flutopferhilfe der Polizeistiftung.

Nun hat am vergangenen Mittwoch, 27.10.2021, in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Mönchengladbach die Spendenübergabe an die beiden Organisationen stattgefunden. Und deren Vertreter waren sichtlich beeindruckt, als sie jeweils einen symbolischen Scheck in Höhe von 8.500 Euro erhielten!

"Wir wissen, dass es ein schwieriges Jahr war. Die Herausforderungen durch Corona und die bereits große Solidarität der Monate zuvor nach der Flutkatastrophe waren uns durchaus bewusst", sagt Eric Block aus dem Radfahrer-Team. "Wir haben halt gehofft, dass ein bisschen was zusammenkommt." Dass daraus neben dem moralischen Support aus dem Kollegenkreis und aus der Bevölkerung während der Tour die immense Summe von 17.000 Euro wurde - damit hatten sie nicht gerechnet.

Umso glücklicher und dankbarer waren die Mitglieder des Teams - auch angesichts der anstrengenden Tour - als sie die erradelten Hilfen überreichen konnten. Während die Vertreter der Organisationen berichteten, was mit dem gespendeten Geld bewirkt werden soll, war im gesamten Raum eine deutliche emotionale Rührung zu spüren.

Mit einem aufrichtigen Dank an die Sponsoren, den Lions Club Mönchengladbach und die Volksbank Mönchengladbach, und zufrieden mit dem Gedanken an Familien, die ihr Zuhause wieder aufbauen können und an die schwer kranken Kinder, die endlich langsam wieder miteinander spielen können, gaben die Radler auch einen Ausblick auf das Jahr 2022. Denn da wird es wieder heißen: Ab aufs Rad für die nächste Nonstop-Tour! Dann soll es vom Selfkant bis nach Oberstdorf gehen. Wohl wissend, dass da der Berg in den letzten Stunden kommen wird, sind sich die Radler einig: "Wenn wir damit so viel Gutes und unserem Kollegen gedenken können, dann machen wir das!" Auch, wenn zwischenzeitlich dann alle noch ein Jahr älter geworden sind. Das Team bedankt sich aufrichtig und von Herzen bei allen, die gespendet, berichtet, ihnen gut zugesprochen und sie anderweitig unterstützt haben. Bis zum nächsten Jahr!

"Pascal & Friends", das sind: Eric Block, Guido Roßkamp, Bernd Winkelhaus, Carsten Zechlin und Sandra van Gassen.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell