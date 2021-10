Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Drei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Mönchengladbach (ots)

An drei Tatorten im Mönchengladbacher Stadtgebiet sind am Donnerstag, 28. Oktober, Einbrüche festgestellt worden.

Zwischen 8.20 Uhr und 20.10 Uhr kletterten Unbekannte auf das Dach eines Einfamilienhauses an der Schongauerstraße in Windberg. Dort hebelten sie ein Fenster auf und drangen so in das Gebäude ein. Dort entwendeten sie mindestens einen Laptop. Mit ihrer Beute verließen sie das Objekt durch die Terrassentür und entkamen in unbekannte Richtung.

In Schrievers brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Spessartstraße ein, während dessen Bewohner drinnen in ihren Betten lagen und schliefen. Irgendwann zwischen 0.15 Uhr und 6.45 Uhr griffen sie durch ein auf Kipp stehendes doppelflügeliges Fenster und öffneten die andere Fensterhälfte. So gelangten sie hinein und durchwühlten mehrere Räume nach Beute. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und Elektroartikel und entkamen damit durch ein Kellerfenster.

Auch an der Taunusstraße in Geistenbeck waren Einbrecher am Werk: Zwischen Mittwoch, 27. Oktober, 12 Uhr, und Donnerstag, 28. Oktober, 10 Uhr, hebelten sie an der Rückseite eines Reihenhauses ein Fenster auf. Drinnen durchsuchten sie einige Räume, entwendeten Schmuck und entkamen unerkannt.

In allen drei Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell