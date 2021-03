Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Betrunkener belästigt Frauen - Gewahrsam - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Ein betrunkener Mann hat am Dienstag, 23.03.2021, auf dem Viehmarktplatz in Waldshut Frauen belästigt. Gegen 16:30 Uhr war die Polizei verständigt worden. Laut der Mitteilung soll der Mann sich mehrfach entblößt, Frauen nachgegangen und in aufdringlicher Weise angesprochen haben. Er soll auch nach einer Frau geschlagen haben. Der 36 Jahre alte Tatverdächtige konnte noch vor Ort von der Polizei angetroffen werden. Er zeigte sich äußerst aggressiv und war deutlich alkoholisiert. Er wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei bittet Zeugen und Geschädigte, insbesondere die Frau, die geschlagen worden sein soll, sich zu melden (Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531).

