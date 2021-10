Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei erwischt Fahrraddieb auf frischer Tat

Mönchengladbach (ots)

Polizeibeamten auf Streife ist am Donnerstagabend, 28. Oktober, um 19.15 Uhr an der Rheydter Straße in Dahl ein Mann aufgefallen, der sich mit einem Winkelschleifer am Schloss eines hochwertigen E-Bikes zu schaffen machte.

Als die Beamten den 28-jährigen Mann ansprachen, behauptete er zunächst, dass es sein Fahrrad sei und dass er den Schlüssel dafür verlegt habe. Noch während die Beamten mit ihm sprachen und seine Personalien überprüften, kam zufällig der tatsächliche Eigentümer des Fahrrads vorbei. Er hatte sein Gefährt für die Dauer eines Café-Besuchs an der Rheydter Straße abgestellt und dort angekettet. Dass er wirklich der rechtmäßige Besitzer des Rads war, bewies er den Beamten, indem er den passenden Schlüssel zu dem Fahrradschloss vorzeigte und damit das Schloss öffnete. Der 28-jährige Mann war ihm gänzlich unbekannt. Dieser räumte schließlich ein, dass ihm das Fahrrad nicht gehörte und dass er versucht hatte, es zu entwenden.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Das Werkzeug, das er benutzt hatte, stellten die Beamten sicher. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell