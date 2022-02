Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Leichlingen (ots)

Mehrere Wertgegenstände und eine vierstellige Summe Bargeld wurden am Mittwoch (02.02.) zwischen 09:30 Uhr und 16:10 Uhr bei einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oskar-Erbslöh-Straße entwendet.

Die Polizei konnte mehrere Hebelmarken an der Wohnungstür der Erdgeschosswohnung feststellen. Laut Angaben des Bewohners wurden neben einer hohen Summe Bargeld ein Laptop, ein PC, ein Smartphone, zwei Uhren sowie eine Kette entwendet.

Der Gesamtschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen. Wegen möglicher am Tatort zurückgelassener Spuren wurde eine Spurensicherung veranlasst. Hinweise bitte an die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205- 0. (ch)

