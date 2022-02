Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Zeugenaufruf: Unfallbeteiligte nach Zusammenstoß beim Ausparken gesucht

Rösrath (ots)

Am Dienstag (01.02.) ereignete sich gegen 15:30 Uhr ein Verkehrsunfall beim Ausparken zweier Pkw auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Hauptstraße im Stadtteil Hoffnungsthal. Wie ein Zeuge der Polizei berichtete, befuhr er zum Unfallzeitpunkt die Hauptstraße in Fahrtrichtung Sülztalplatz und konnte den Unfall auf dem dortigen Parkplatz beobachten.

Ein schwarzer Opel sowie ein dunkler Kleinwagen parkten gleichzeitig rückwärts von den Parkflächen der Bankfiliale aus. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, den beide Fahrzeugführer scheinbar nicht bemerkten. Beide setzten ihre Fahrt in entgegengesetzte Richtungen fort.

Der Zeuge konnte den alarmierten Polizeibeamten das Kennzeichen des Opel-Fahrers nennen, weshalb er wenig später ausfindig gemacht werden konnte. Die zweite Unfallbeteiligte konnte nur grob beschrieben werden.

Um den Hergang nun zu klären und eine Schadensregulierung zu ermöglichen, sucht die Polizei aktuell nach der circa 30-40 Jahre alten Fahrerin des dunklen Kleinwagens mit Gladbacher Kennzeichen.

Bei möglichen Hinweisen wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell