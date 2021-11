Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Schortens - Zeugen gesucht!

Schortens (ots)

Am Montag, den 22.11.2021, gegen 11:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher den linken Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen an der Jeverschen Straße, gegenüber der Süderooger Straße, abgestellten Pkw VW Multivan. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell