Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem räuberischem Diebstahl und räuberischen Erpressungen (mit Bildern)

Jever/Schortens/Sande (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 06.11.2021, bis Dienstag, den 09.11.2021, kam es in Jever, Schortens und Sande zu einem schweren räuberischen Diebstahl und drei schweren räuberischen Erpressungen, die vermutlich durch denselben Täter begangen wurden. In drei Fällen beging der Täter die Tat unter Vorhalt eines Messers. Täterbeschreibung: - ca. 170 bis 175 cm - ca. 18 - 25 Jahre - schlank, sportlich, athletisch - Erscheinungsbild: westeuropäisch - akzentfreies deutsch Bekleidung: - dunkles Basecap mit Emblem auf dem Schirm - dunkler Kapuzenpullover/Kapuzenjacke - schwarze Schuhe - hellblaue Jeans (Taten vom 06.11.2021) - schwarze Jogginghose, Adidas (übrige Taten) Zeugen, die die abgebildete Person kennen oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

