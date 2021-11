Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pkw-Fahrer in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagnachmittag, um 17:05 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Pkw-Fahrer den Banter Weg in Richtung Norden. In Höhe der Einmündung zur Weserstraße fuhr er ungebremst in die linke Seite eines aus der Weserstraße auf den Banter Weg einfahrenden 39-Jährigen Pkw-Fahrers. Der 39-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Beteiligten machten über die Anzeige der dortigen Ampelanlage jeweils gegenteilige Angaben. Nur wenige Augenblicke vor dem Unfall, soll ein weißer Van aus dem Zulassungsbezirk Wilhelmshaven die Kreuzung passiert haben. Die Fahrerin oder der Fahrer dieses Vans und sonstige Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

