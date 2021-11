Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven mit zwei leichtverletzten Personen

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, beabsichtigte eine 63-jährige Pkw-Fahrerin an der Kreuzung Peterstraße/Güterstraße nach links abzubiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende 18-jährige Pkw-Fahrerin. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß zogen sich beide Beteiligte leichte Verletzungen zu. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell