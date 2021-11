Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - 63-jährige Fußgängerin leichtverletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 14:40 Uhr, bog eine 78-jährige Pkw-Fahrerin von der Salzastraße nach rechts in die Posener Straße ein. Hierbei übersah sie eine 63-jährige Fußgängerin, die die Posener Straße am dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Der Pkw erfasste die 63-Jährige, welche sich hierdurch leichte Verletzungen zuzog.

