Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Verbrauchermarkt in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 20.11.2021, 23:00 Uhr, bis Montag, den 22.11.2021, 07:15 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter zunächst drei Leitern von einem Betriebsgrundstück im Krabbenweg. Mithilfe dieser Leitern verschafften sich die Täter anschließend Zugang zum Dach eines großen Verbrauchermarktes in der Flutstraße und versuchten gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell