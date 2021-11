Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer gefunden! - Geldkassetten und Spardose konnten Straftat zugeordnet werden

Wilhelmshaven (ots)

Mit einem Presseaufruf suchte die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland gestern nach den Eigentümern zweier Geldkassetten und einer Spardose. Siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/5079919 Mittlerweile ist bekannt: Es handelt sich um Diebesgut aus einem Einbruch in eine Praxis in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven. Bislang unbekannte Täter hatten sich hier in der Zeit von Freitag, den 19.11.2021, 14:30 Uhr, bis Samstag, den 21.11.2021, 20:00 Uhr, durch Aufhebeln eines Fensters gewaltsam Zutritt zu der Praxis verschafft und die Gegenstände entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

