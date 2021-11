Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geldkassetten und Spardose in Wilhelmshaven gefunden - Eigentümer gesucht!

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 21.11.2021, um 08:35 Uhr, fand ein 34-jähriger Wilhelmshavener zwei beschriftete Geldkassetten und ein "Sparschwein" auf einem Parkplatz in der Johann-Sebastian-Bach Straße/Ecke Freiligrathstraße und meldete seinen Fund der Polizei. Es handelt sich um - eine rote Geldkassette mit der Aufschrift "Zuzahlungen", - eine blaue Geldkassette mit der Aufschrift "Fußpflege, Gutscheine, Selbstzahler" und - eine bunte Spardose in Form eines Schweins, auf der weiße Blumen abgebildet sind. Wer sein Eigentum wiedererkennt oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04461 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell