Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person im Wangerland - Alkoholisierter 48-Jähriger kollidiert mit Baum

Wangerland (ots)

Am frühen Sonntagabend befuhr ein 48-Jähriger Pkw-Fahrer aus dem Wangerland die K87 in Richtung Hohenkirchen, als er in Höhe der "Rudolfstätte" die Kontrolle über seinen Pkw verlor, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,27 Promille. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, ordnete eine Blutentnahme an, beschlagnahmte den Führerschein des 48-Jährigen und leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein.

