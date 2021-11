Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Büroräume in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntagmorgen, in der Zeit von 08:30 bis 08:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu Büroräumen einer Hilfsorganisation in einem Mehrparteienhaus in der Rheinstraße. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt; das gewaltsame Eindringen der Täter verursachte jedoch bereits eine Schadenssumme im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell