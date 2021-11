Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven ohne Verletzte - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 06:50 Uhr, befuhren eine 54-jährige Pkw-Fahrerin und ein 59-jähriger Pkw-Fahrer in der genannten Reihenfolge die Peterstraße in Richtung stadtauswärts. An der Kreuzung Peterstraße/Ebkeriege kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen den beiden Pkw, zu dessen Hergang die beiden Beteiligten gegenteilige Angaben machen. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

