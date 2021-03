Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW-Fahrer unter erheblicher Einwirkung von Alkohol festgestellt

Pasewalk (ots)

Am 03.03.2021 gegen 17:00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass auf der L 283 zwischen den Ortschaften Rothenklempenow und Löcknitz ein PKW Opel Vectra fährt, wo der Fahrzeugführer offensichtlich betrunken ist. Umgehend wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeirevieres Pasewalk zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte der PKW in der Ortschaft Löcknitz in der Chausseestraße festgestellt, angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des 60-jährigen deutschen Fahrzeugführers festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde umgehend die Weiterfahrt untersagt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Und gegen ihn wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

