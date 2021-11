Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Müllcontainerbrand in Wilhelmshaven - Flammen beschädigen geparkten Pkw

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um 03:05 Uhr, gerieten aus bislang unbekannter Ursache mehrere Müllcontainer in der Tonndeichstraße in Brand. Die Flammen beschädigten zudem einen nahe der Container geparkten Pkw. Die Brandursachenermittlungen dauern an.

