Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Wohnungseinbruch in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, um 00:18 Uhr, kam es zu einem versuchten Wohnungseinbruch in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Bismarckstraße. Ein Bewohner hatte verdächtige Geräusche an seiner Wohnungstür gehört und das Licht eingeschaltet. Daraufhin flüchteten die bislang unbekannten Täter und ließen die Wohnungstür beschädigt zurück. Diebesgut erlangten sie nicht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

