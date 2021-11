Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchschutz in der dunklen Jahreszeit - Polizei und VKP geben Tipps zum Thema "Sicherheit rund ums Haus" - Heute: Alarmanlagen - Begleitung auf Twitter unter dem Hashtag #dunkelabersicher

Wilhelmshaven. Jever. Varel (ots)

Wohnungseinbruch in der dunklen Jahreszeit beeinträchtigt bei jedem Menschen das Sicherheitsgefühl. Den Betroffenen machen die Verletzung der Privatsphäre, das verloren gegangene Sicherheitsgefühl zu schaffen, psychische Belastungen stehen meist vor den rein materiellen Schäden. Umso wichtiger ist es, dass die Einbrecher erst gar nicht ins Haus gelangen können. Aus diesem Grund nimmt die Polizeiinspektion (PI) Wilhelmshaven/Friesland die Jahreszeit, in der das Einbruchrisiko erfahrungsgemäß steigt, erneut zum Anlass, um die Bürgerinnen und Bürger umfangreich zu informieren. Diese Informationsoffensive erfolgt gemeinsam mit dem Verein zur Förderung kommunaler Prävention (VKP). Nach den ersten beiden Beiträgen, die sich mit der Sicherung von Türen und Fenstern beschäftigten, stehen heute die Alarmanlagen im Fokus: +++ Alarmanlagen: Überfall- und Einbruchmeldeanlagen (ÜMA/EMA) +++ Mechanische Sicherungen sind eine wesentliche Voraussetzung für einen wirksamen Einbruchschutz. Zusätzlich eingebaute Einbruchmeldeanlagen (EMA) bieten darüber hinaus besonderen Schutz. Denn durch ihre Meldewirkung wird das Risiko für den Einbrecher, entdeckt zu werden, wesentlich erhöht. Zudem verhindert die Alarmanlage die Gefahr, einem Einbrecher in die Arme zu laufen, wenn Sie nach Hause kommen. Am besten ist es, die mechanische Sicherungstechnik mit der elektronischen Überwachung sinnvoll zu kombinieren. Grundsätzlich sollte die EMA so erweitert werden, dass auch ein Überfallalarm ausgelöst werden kann. Hinweis: Beauftragen Sie für die Projektierung und Installation der EMA ein qualifiziertes Errichterunternehmen, welches langjährige Erfahrungen nachweisen kann. Sie können beim Präventionsteam die vom Landeskriminalamt Niedersachsen zertifizierten Firmen, die diese Produkte anbieten, erfragen. ++++ Überwachungsarten +++ Bei der Überwachung gibt es zwei Möglichkeiten: Zum einen die Fallenüberwachung, bei der bestimmte Bereiche durch Bewegungsmelder überwacht werden, und zum anderen die Außenhautüberwachung, bei der insbesondere Fenster und Türen mit Kontakten überwacht werden. Welche Überwachungsart für Sie geeignet ist, klären Sie am besten in einem Beratungsgespräch mit dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland oder mit einer zertifizierten Fachfirma. +++ Fallenüberwachung +++ Bei der Fallenüberwachung erfolgt die Alarmauslösung erst dann, wenn Einbrecher bereits in den von der EMA überwachten Bereich eingedrungen sind. Hauptsächlich werden diejenigen Bereiche durch Bewegungsmelder überwacht, die Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit betreten werden. +++ Außenhautüberwachung +++ Bei der Außenhautüberwachung werden vor allem Türen und Fenster auf Öffnen und Durchbruch überwacht. Die Außenhautüberwachung hat zwei wesentliche Vorteile: Zum einen erfolgt die Alarmierung bereits, bevor Einbrecher eingedrungen sind. Zum anderen kann die Anlage auch bei Anwesenheit, zum Beispiel nachts, eingeschaltet werden. +++ Wie wird alarmiert +++ Es gibt verschiedene Alarmierungsarten. Möglich sind der akustische und optische Alarm am Objekt, der Einbrecher abschreckt und z. B. Nachbarn aufmerksam machen soll, die "stille Alarmierung", d.h. die Alarmweiterleitung zu einer Hilfe leistenden Stelle, und die zu bevorzugende Kombination beider Alarmierungsarten. Vorsicht Falschalarm! Bei häufigen Falschalarmen verliert die Einbruchmeldeanlage ihre "Glaubwürdigkeit". Dies hat letztendlich zur Folge, dass im Ernstfall keine Hilfe geleistet oder herbeigerufen wird oder dies nicht mit der erforderlichen Dringlichkeit geschieht und vermeidbarer Ärger sowie Kosten entstehen, da für unnötige Polizeieinsätze bei Falschalarmen Gebühren erhoben werden. +++ Ansprechpartner in der PI Wilhelmshaven/Friesland +++ In Wilhelmshaven steht ihnen Peter Lewald vom Präventionsteam unter der Rufnummer 04421-942-107 als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Landkreis stehen weiterhin Tanja Horst, Sachbearbeiterin Prävention beim Polizeikommissariat Jever unter der Rufnummer 04461/9211-181 sowie Eugen Schnettler, Sachbearbeiter Prävention beim Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451/923-146 als weitere Ansprechpartner zur Verfügung. Das Präventionsteam bietet darüber hinaus zu diesem Thema Vorträge und kostenlose persönliche Beratungen an. Die Ansprechpartner nennen Ihnen im Auftrag des Landeskriminalamtes Niedersachsens "Herstellerverzeichnisse" über geprüfte einbruchhemmende Produkte und Firmenanschriften, die diese Produkte anbieten. Weitere Informationen finden sie unter: www.polizei-wilhelmshaven.de

