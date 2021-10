Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl auf Baustelle - Wohnungseinbruch

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl auf Baustelle

Schotten - Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Samstag (23.10.) eine Schaufelgabel und diverse Beschilderungen von einer Baustelle in der Bornwiesenstraße in Rainrod. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbruch

Alsfeld - Durch Manipulation einer Tür im ersten Obergeschoss verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (24.10.), gegen 0.40 Uhr, Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hohentorstraße in Lingelbach. Die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände, Bargeld, einen Computer sowie ein Notebook. Am Türschloss entstand ein Sachschaden von rund 20 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

