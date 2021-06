Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schwimmer im Rhein

Gernsheim (ots)

Am Donnerstag, dem 10.06.2021, gegen 17.45 Uhr, wurde durch einen Passanten im Bereich der Nato-Rampe Gernsheim eine männliche Person gemeldet, die ihm gegenüber angab, nun auf die andere Rheinseite schwimmen zu wollen. Nachdem er den Schwimmer einige Minuten später nicht mehr sichten konnte, alarmierte er die Rettungskräfte. Während der groß angelegten Suchaktion unter Einbeziehung des Polizeihubschraubers sowie zahlreichen Kräften der Wasserschutzpolizei, DLRG und freiwilliger Feuerwehr, konnte der Schwimmer schließlich durch Feuerwehrkräfte am linksrheinischen Ufer ausfindig gemacht und dort an die Landkräfte der PST. Gernsheim, die zwischenzeitlich mit der Fähre nach Eich übergesetzt waren, übergeben werden. Anschließend setzte der Schwimmer in Begleitung der Streife mit der Fähre wieder an das rechtsrheinische Ufer über. Dort wurde er nach eindringlicher Belehrung durch die Streife der WSP Gernsheim bezüglich der Gefahren in Gewässern entlassen. Verstöße gegen schifffahrtsrechtliche Vorschriften lagen nicht vor. Während der gesamten Suchmaßnahme war die Schifffahrt in diesem Bereich kurzeitig gesperrt.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell