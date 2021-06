Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Rettung eines Rheinschwimmers

Wiesbaden (ots)

Am Freitag, den 04.06.2021 gegen 13.05 Uhr, wurde der hiesigen Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden durch die Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass sich eine hilflose Person auf Höhe der Petersaue im Rhein befinden würde. Für die anschließende Personensuche kamen zwei Streifenboote der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden, ein Polizeihubschrauber der hessischen Fliegerstaffel, Rettungsboote der Feuerwehren Mainz und Wiesbaden sowie mehrere Funkstreifenwagen der angrenzenden Polizeireviere der Landeshauptstadt Wiesbaden zum Einsatz. Durch eine Bootsbesatzung der Feuerwehr wurde die vermeintlich in Not geratene Person gegen 13.20 Uhr aus dem Wasser geborgen. Bei der Person handelte es sich um einen Schwimmer, welcher durch die Strömung abgetrieben wurde. Ein Suizidversuch konnte vor Ort ausgeschlossen werden. Bei dem Rettungseinsatz wurde keine Person verletzt.

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell