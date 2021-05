Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Segelbootunfall mit Wassereinbruch

Offenbach (ots)

Heute gegen 12:05 Uhr fuhr der 55 jährige Bootsführer mit seinem 7,50m langen Segelboot aus der Sportbootschleuse Offenbach zu Tal und kam dort zu weit ans rechte Ufer. Hierbei kam es zur Grundberührung, was der Bootsführer zu diesem Zeitpunkt aber nicht als solches einordnen konnte. Im weiteren Verlauf der Talfahrt wurde der Wassereinbruch durch den beschädigten Bug bemerkt und das Boot bei Main km 35,8 am rechten Ufer festgemacht. Gefahr des Sinkens bestand zu diesem Zeitpunkt noch nicht.Im Bugberich unter der Wasserlinie wurde ein 10cm-15cm langer Riss festgestellt. Durch die Rettungskräfte der Feuerwehr Frankfurt und DLRG, wurde das eindringende Wasser herausgepumpt. Nach Abklärung mit dem ABZ Frankfurt und WSA Aschaffenburg, wird das Segelboot, in Begleitung der DLRG, in den Heimathafen Mainkur verbracht.

