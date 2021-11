Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung zweier Briefkästen durch Böller - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Unbekannte Täter warfen am Dienstag, den 16.11.2021, gegen 20.55 Uhr einen gezündeten Knallkörper in einen Briefkasten in der Von-Thünen-Straße in Varel, der an der Hauswand einer Doppelhaushälfte befestigt war.

Neben dem Briefkasten, der vollständig zerstört wurde, wurde der in unmittelbarer Nähe befestigte weitere Briefkasten ebenfalls beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten Kontakt mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 9230 aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell