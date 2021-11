Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Im Zeitraum vom 28.10.2021, 00.00 Uhr, bis 11.11.2021, 14.30 Uhr, ereignete sich in der Hamburger Straße in Höhe der Hausnummer 14 eine Unfallflucht, bei der ein unbekannter Verursacher einen am Unfallort parkenden VW Golf an der Frontschürze rechts beschädigte. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Bei der Unfallaufnahme wurden rote Lackanhaftungen am VW Golf vorgefunden, die vermutlich vom Verursacherfahrzeug stammen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

