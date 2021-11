Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Börsenstraße - Polizei sucht Zeugen

Am Sonntag, den 14.11.2021, ereignete sich gegen 17.10 Uhr eine Unfallflucht in der Börsenstraße Ecke Bordumstraße. Nach Zeugenangaben sei ein blauer Pkw Chevrolet vermutlich zu weit nach rechts gekommen und habe dabei mit seinem rechten Außenspiegel die Fahrertür des am Straßenrand geparkten schwarzen Pkw VW touchiert, die dabei beschädigt wurde. Zeugen sprachen den männlichen Fahrzeugführer des Chevrolets an, der den Unfallort jedoch ohne Angabe seiner Personalien verließ. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

