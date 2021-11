Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrags-Pressemitteilung der Polizei Jever

Jever (ots)

Sachbeschädigung:

Unbekannte Täter beschädigen die Glasscheibe eines Ausstellungskastens in der Wangerstraße in Jever. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Jever unter 04461-92110.

Sachbeschädigung:

26419 Schortens, Klosterweg/Am Klosterpark Unbekannte Täter beschädigen im Zeitraum von 13.11.21, 17.30 Uhr bis 14.11.21, 11.45 Uhr, einen im öffentlichen Raum befindlichen Telekommunikations-Verteilerkasten, durch vermutliches Eintreten einer der Türen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Schortens unter 04461-984930.

