Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 12.-14.11.

Wilhelmshaven (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntag, um 00:04 Uhr wurde in der Neue Friedenstraße in Wilhelmshaven eine 31 Jahre alte Autofahrerin angehalten. Während der Kontrolle wurde Atemalkoholgeruch wahrgenommen, ein Alcotest ergab eine gerichtsverwertbare Atemalkoholkonzentration von 0,37mg/l (0,74 Promille). Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Der Betroffenen erwartet neben einer Geldbuße noch ein Fahrverbot. Fahren ohne Fahrerlaubnis, Pkw beschlagnahmt Ein 27-jähriger Pkw Fahrer wurde am Freitagabend, gegen 20:25 Uhr auf der Peterstraße zum wiederholten Male fahrend mit seinem Pkw angetroffen, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Der ihm gehörende Pkw wurde daraufhin beschlagnahmt. Ein weiteres Strafverfahren wurde eingeleitet. Fahren unter Alkoholeinfluss Am Freitag, gegen 21:40 Uhr, wurde ein 83-jähriger Autofahrer auf der Fichtestraße in Wilhelmshaven kontrolliert, der zuvor in auffälliger Fahrweise seinen Pkw lenkte. Bei der Kontrolle wurde schließlich Atemalkohol festgestellt. Ein Alcotest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Fahren unter Alkoholeinfluss, Führerschein auf Probe Am Samstag, gegen 02:30 Uhr, befuhr eine 31 Jahre alte Autofahrerin die Straße Alter Deichsweg in Wilhelmshaven, obwohl sie bei der anschließenden Kontrolle eine Atemalkoholkonzentration von 1,7 Promille hatte. Ihr Führerschein (auf Probe) wurde beschlagnahmt, ein Strafverfahren eingeleitet. Verkehrsunfall aufgrund vermtl. überhöhter Geschwindigkeit Am Samstag, gegen 21:55 Uhr, kommt ein 52 Jahre alter Autofahrer beim Abbiegen mit seinem Audi Q7 von der Möwen- auf die Preußenstraße nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert frontal mit einem dortigen Laternenmast. Der dabei entstandene Gesamtschaden wird auf mind. 10.000,-Euro geschätzt. (Siehe beigefügtes Foto) Verkehrsunfall aufgrund vermtl. überhöhter Geschwindigkeit Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr befährt ein 48 Jahre alter Autofahrer mit seinem BMW die Bunsenstraße aus Richtung Mariensiel kommend. In einer langgezogenen Rechtskurve verliert er die Kontrolle über das Fahrzeug, kommt nach links von der Fahrbahn ab und beschädigt mehrere Meter Zaun und diverse abgestellte Fahrzeuge eines dortigen Gebrauchwagenhändlers. Zum Gesamtschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. (Siehe beigefügtes Foto)

