Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Sande - Zeugen gesucht

Sande (ots)

Am Dienstag, den 09.11.2021, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Pkw-Fahrer die Mariensieler Straße, als sein linker Außenspiegel durch einen entgegenkommenden Pkw gestreift wurde. Am Außenspiegel entstand Sachschaden. Der entgegenkommende Pkw entfernte sich in Richtung Mariensiel von der Unfallstelle. Er dürfte ebenfalls einen Schaden am linken Außenspiegel vorweisen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04422 999750 mit der Polizei Sande in Verbindung zu setzen.

