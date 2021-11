Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle mit verletzten Personen in Varel

Varel (ots)

Am Donnerstag, den 11.11.2021, kam es in Varel zu mehreren Verkehrsunfällen mit verletzten Personen. Gegen 11:10 Uhr befuhr ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Zetel die Straße "Zum Jadebusen" in Richtung Varel. Als eine vorausfahrende 62-Jährige aus Varel abbremste, um mit ihrem Pkw nach links in den Siedlungsweg einzubiegen, erkannte der 27-Jährige das zu spät und fuhr dem Pkw hinten auf. Der 27-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Am späten Nachmittag übersah eine 87-jährige Pkw-Fahrerin aus Varel ebenfalls in der Straße "Zum Jadebusen" einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw VW Tiguan und fuhr auf diesen auf. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Die 87-jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 13:35 Uhr befuhr eine 45-jährige Varelerin mit ihrem Pedelec den Radweg der Oldenburger Straße, als ihr eine 32-jährige Fahrradfahrerin entgegenkam, die den Radweg verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung nutzte. Trotz eines vergeblichen Ausweichmanövers kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Beteiligten stürzten. Die 45-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Gegen 14:45 Uhr ereignete sich erneut ein Verkehrsunfall in der Oldenburger Straße. Ein 62-Jähriger parkte einen Transporter verbotswidrig auf dem Geh- und Radweg. Beim Aussteigen übersah er eine herannahende 55-jährige Pedelec-Fahrerin aus Varel. Die 55-Jährige stieß gegen die geöffnete Fahrertür, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

