Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Krankenwagen beschädigt und weitergefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 24.03.2021, zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto den Seitenspiegel eines Krankenwagens und verursachte so einen Schaden von etwa 500 Euro. Der Krankenwagen stand zum Unfallzeitpunkt in der Anebosstraße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

