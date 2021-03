Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Handtasche geklaut

Ludwigshafen (ots)

Am 24.03.2021, gegen 15:30 Uhr, wurde am dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Hagellochstraße die Handtasche einer 56-Jährigen geklaut. Sie und ihr Mann seien gerade dabei gewesen, Einkäufe in ihr Auto zu räumen, als plötzlich eine männliche Person von hinten gekommen sei, ihre Handtasche aus dem Einkaufswagen gezogen habe und dann geflüchtet sei. In der Handtasche befanden sich neben Ausweisdokumenten unter anderem auch eine geringe Bargeldsumme. Es konnte folgende Personenbeschreibung abgegeben werden: Jugendliches Aussehen zwischen 16 und 19 Jahren, etwa 1,70m groß, sehr schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er einen weißen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

