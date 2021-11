Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an Gebäude in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 23:45 und 07:55 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mithilfe eines Gullydeckels die Fensterscheibe eines Gebäudes am Banter Deich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

