Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Geldbörsendiebstahl in Wilhelmshaven, Varel und Jever - Polizei sucht Zeugen!

Wilhelmshaven/Varel/Jever (ots)

Am Donnerstag, den 11.11.2021, kam es zu mehreren Geldbörsendiebstählen in Verbrauchermärkten und im Einzelhandel. Gegen 13:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Gertrud-Barthel-Straße in Varel die Geldbörse einer 78-jährigen Varelerin. Bevor die Geschädigte ihre Geldkarten sperren lassen konnte, hatten die Täter bereits mehrfach - erfolglos - versucht, Bargeld abzuheben. Zwischen 15:00 und 15:23 Uhr entwendeten in bislang unbekannte Täter in einem Verbrauchermarkt in der Gökerstraße in Wilhelmshaven die Geldbörse einer 47-Jährigen aus Sande. Als die Geschädigte nur wenige Minuten später ihr Konto sperren lassen wollte, hatten die Täter bereits eine vierstellige Geldsumme abgehoben. In der Zeit von 16:20 bis 16:40 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in einem Einzelhandelsgeschäft "Am Wall" in Jever die Geldbörse einer 62-jährigen Jeveranerin. Auch in diesem Fall hoben die Täter nur wenige Minuten später eine vierstellige Geldsumme vom Konto der Geschädigten ab. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Polizei Wilhelmshaven: 04421 9420 Polizei Jever: 04461 92110 Polizei Varel: 04451 9230

