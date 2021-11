Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug mittels entwendeter EC-Karte (mit Bildern)

Wilhelmshaven (ots)

Die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland wendet sich erneut mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung. Die unbekannte weibliche Person wurde bei mehreren Abhebungen mit EC-Karten videografiert, die aus Diebstählen im Wilhelmshavener Stadtgebiet stammen. Die Karten befanden sich samt notiertem PIN in den entwendeten Geldbörsen. Die unbekannte Täterin erlangte insgesamt 7200 Euro. Bisherige Ermittlungen verliefen erfolglos, so dass sich die Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Bevölkerung wendet und darum bittet, Hinweise der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen. Taten, bei denen Täter in der entwendeten Geldbörse nicht nur die EC-Karte, sondern auch gleich die PIN vorfinden, sind keine Seltenheit! Die Polizei rät: - Keinesfalls darf ein Zettel mit der PIN mit ins Portemonnaie gesteckt werden. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Führen Sie an Bargeld oder Zahlungskarten nur das Notwendigste mit sich und verteilen sie diese am Körper in den Innentaschen. - Achten Sie bei einem Gedränge und in unübersichtlichen Situationen noch stärker aus ihre Wertsachen. - Wenn es doch zu einem Diebstahl gekommen ist, dann lassen Sie sämtliche Karten sperren und melden Sie den Vorfall direkt an die Polizei. Näheres s. auch unter www.polizei-beratung.de

